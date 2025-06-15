الأكثر في التاريخ.. الشناوي يحقق رقما قياسيا في كأس العالم للأندية

كتب - محمد القرش:

حقق محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رقما قياسيا تاريخيا في كأس العالم للأندية.

واستطاع الشناوي الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي التي أقيمت اليوم الأحد، بفضل تصدياته وبراعته أمام الهجمات الأمريكية.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه للمرة الخامسة في كأس العالم ليصبح أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم في التاريخ البطولة.

أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في كأس العالم

1. محمد الشناوي - 5 شباك نظيفة خلال 11 مباراة

2. مانويل نوير - 4 شباك نظيفة خلال 4 مباريات

3. علي خصيف - 4 شباك نظيفة خلال 6 مباريات

4.ديدا - 4 شباك نظيفة خلال 6 مباريات

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