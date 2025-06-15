“اخويا وسندي".. 6 صور من احتفال شقيقة محمد صلاح بعيد ميلاده

كتب - نهى خورشيد

احتفلت رباب شقيقة الدولى المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ33.

ونشرت رباب عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور التى جمعتها بصلاح على أنغام أغنية"قلبي وصاحبي واخويا وسندي" لأصالة.

وجّهت رباب رسالة خاصة لشقيقها احتفالا بعيد ميلاده:"عيد ميلاد سعيد حبيبي، يارب سنين كتير في سعاده ونجاح وراحة بال ربنا يحميك ويحفظك وربنا يخليك لينا ولبناتك ونفرح بنجاحك دايما يا حبيبي".

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسات الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة.