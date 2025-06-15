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توتر في الأهلي.. لماذا انفجر بن شرقي بسبب صدام إنتر ميامي؟

06:03 م الأحد 15 يونيو 2025

أشرف بن شرقي

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كتب - نهى خورشيد

كشف إسلام الشاطر نجم النادي الأهلى الأسبق، عن كواليس استبعاد المغربي أشرف بن شرقي من التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء في مباراته الافتتاحية بكأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وقال الشاطر في تصريحات عبر قناة "MBC مصر":" عندي معلومة بن شرقي ماشاركش بسبب اللي عمله قبل المباراة"

وتابع:"إن جوزيه ريبيرو قام بتوزيع قمصان زرقاء على اللاعبين خلال التدريبات، مع استبعاد بن شرقي عن القائمة، فاللاعب "قلب وشه"".

وأضاف الشاطر: "أن هناك توتر في العلاقة بين ريبيرو وبن شرقي خلال الفترة الأخيرة".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نارية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة المقبلة، من منافسات كأس العالم للأندية.

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إسلام الشاطر النادي الأهلى أشرف بن شرقي كأس العالم للأندية إنتر ميامي الأهلي وإنتر ميامي بالميراس البرازيلي بن شرقي
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