65 دقيقة لعب.. ماذا قدم زيزو في مباراة الأهلي وانتر ميامي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

سجل اللاعب أحمد سيد "زيزو" المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي ظهوره الرسمي الأول خلال مواجهة الفريق أمام إنتر ميامي، التي أقيمت في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ولعب زيزو 65 دقيقة، بعدما حل بديلًا للاعب إمام عاشور في بداية المباراة عقب تعرضه للإصابة، حيث شارك في الدقيقة 14، وتم استبداله في الدقيقة 79.

ماذا قدم زيزو أمام إنتر ميامي الأمريكي؟

جاءت أبرز لحظات زيزو في اللقاء حصوله على ركلة جزاء فشل تريزجيه في تسجيلها بعد تصدي حارس انتر ميامي لها.

وفقا لـ سوفا سكورو جاءت أرقام زيزو كالتالي:

65 دقيقة لعب

1 تحصل على ضربة جزاء

91% دقة التمرير

6 عرضيات ~ 2 منها ناجحة

1 فرصة محققة للتسجيل مصنوعة

3 ربح للالتحام من 4

7,6 تقييم سوفاسكور