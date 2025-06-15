جماهير إنتر ميامي تطالب نجم الفريق بالاعتزال بعد التعادل مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

شنت جماهير إنتر ميامي الأمريكي هجومًا حادًا على لاعبي الفريق عقب التعادل السلبي أمام الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية

وكشف موقع "givemesport" البريطاني، أن جماهير إنتر ميامي هاجمت المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بعد أدائه المتواضع أمام الأهلي.

وأشار الموقع أن الجماهير طالبت اللاعب بالاعتزال، حيث كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يجب إقناع اللاعب بالرحيل عن الفريق لتواضع مستواه.

وفشل سواريز في تشكيل خطورة على دفاعات الأهلي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأحد، على ملعب "هارد روك"، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة بكأس العالم للأندية مع فريق بالميراس البرازيلي، وذلك يوم الخميس، بينما سيلتقي إنتر ميامي مع بورتو البرتغالي.