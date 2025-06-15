"فريق عاجز".. ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الأهلي وإنتر ميامي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

سلطت الصحف العالمية الضوء في الساعات الماضية، نحو مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت فجر اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتصدرت المباراة عناوين الصحف العالمية التي تناولت أبرز ما شهدته المباراة كالتالي:

أبرزت صحيفة "جارديان" البريطانية تصديات حارس فريق إنتر ميامي أوسكار أوستاري واصفة إياه برجل المباراة بعد تصديه لركلة جزاء تريزيجيه وكتبت: "الأهلي سيطر على الشوط الأول، لكن تألق أوستاري أنقذ إنتر ميامي من الانهيار".

بينما كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المباراة: "إحباط ميسي في انطلاقة كأس العالم للأندية"، وأشارت أن إنتر ميامي كان محظوظًا بوجود أوستاري الذي أنقذ الفريق في أكثر من مناسبة، أبرزها ركلة الجزاء.

كما كتبت وكالة "رويترز": "ميسي صنع الفارق بتحركاته في الشوط الثاني، وأشعل مدرجات ميامي رغم صيامه عن التهديف".

وأضافت: "وجوده كان كافيًا لجذب أكثر من 61 ألف متفرج للملعب".

أما صحيفة "PAIS" كتبت: "باستثناء ميسي، بدا انتر ميامي فريقًا عاجزًا عن خلق الخطورة، أداء فردي دون منظومة جماعية حقيقية".

وذكرت "Times Of India" الهندية: "الأهلي بدأ المباراة بشجاعة وثقة، وأحرج فريق النجوم الأمريكي في عدة لحظات".

أما صحيفة "ذا صن" البريطانية تناولت الحدث من زاوية الحضور وقالت: "الحدث شهد تأمينًا عالي المستوى، وحضورًا ضخمًا في المدرجات، وشخصيات بارزة مثل ديفيد بيكهام و آرسين فينجر".