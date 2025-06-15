مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

"فريق عاجز".. ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الأهلي وإنتر ميامي؟

03:22 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    4_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    2_Easy-Resize.com
  • عرض 4 صورة
    3_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

سلطت الصحف العالمية الضوء في الساعات الماضية، نحو مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت فجر اليوم الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي.

وتصدرت المباراة عناوين الصحف العالمية التي تناولت أبرز ما شهدته المباراة كالتالي:

أبرزت صحيفة "جارديان" البريطانية تصديات حارس فريق إنتر ميامي أوسكار أوستاري واصفة إياه برجل المباراة بعد تصديه لركلة جزاء تريزيجيه وكتبت: "الأهلي سيطر على الشوط الأول، لكن تألق أوستاري أنقذ إنتر ميامي من الانهيار".

بينما كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية عن المباراة: "إحباط ميسي في انطلاقة كأس العالم للأندية"، وأشارت أن إنتر ميامي كان محظوظًا بوجود أوستاري الذي أنقذ الفريق في أكثر من مناسبة، أبرزها ركلة الجزاء.

كما كتبت وكالة "رويترز": "ميسي صنع الفارق بتحركاته في الشوط الثاني، وأشعل مدرجات ميامي رغم صيامه عن التهديف".

وأضافت: "وجوده كان كافيًا لجذب أكثر من 61 ألف متفرج للملعب".

أما صحيفة "PAIS" كتبت: "باستثناء ميسي، بدا انتر ميامي فريقًا عاجزًا عن خلق الخطورة، أداء فردي دون منظومة جماعية حقيقية".

وذكرت "Times Of India" الهندية: "الأهلي بدأ المباراة بشجاعة وثقة، وأحرج فريق النجوم الأمريكي في عدة لحظات".

أما صحيفة "ذا صن" البريطانية تناولت الحدث من زاوية الحضور وقالت: "الحدث شهد تأمينًا عالي المستوى، وحضورًا ضخمًا في المدرجات، وشخصيات بارزة مثل ديفيد بيكهام و آرسين فينجر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تعليق الصحف العالمية عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأهلي إنتر ميامي الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية