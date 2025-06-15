حارس إنتر ميامي بعد حصوله على جائزة رجل المباراة: "الشناوي يستحقها"

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أوسكار أوستاري، حارس مرمى فريق إنتر ميامي، عن مواجهة الأهلي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان أوستاري قد حصل على جائزة رجل المباراة بعد ظهوره بمستوي جيد وتصديه لركلة جزاء سددها تريزيجيه، ليمنح فريقه الأفضلية في الحفاظ على نظافة الشباك.

وقال أوسكار أوستاري في تصريحات عقب المباراة: " نجحنا اليوم في عدم تلقي أهداف، ولا أحب الحديث عن نفسي كثيرًا، ويهمني أكثر الأداء الجماعي".

وتابع: "بالفعل حصلت على جائزة رجل المباراة، ولكن الشناوي حارس الأهلي أيضًا قدم أداءً جيدًا وكان يمكنه الفوز بها بسهولة".

واختتم: "الشناوي قدم مباراة مذهلة وساهم في الحفاظ على نتيجة التعادل".