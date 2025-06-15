في عيد ميلاده الـ33.. ماذا قال نجوم كرة القدم عن محمد صلاح؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في 15 يونيو، يُطفئ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول شمعته الـ33، واللافت أن الاحتفال به لا يقتصر على مصر فقط، بل يمتد إلى جماهير وعواصم كرة القدم حول العالم، حيث تحوّل النجم المصري إلى حالة كروية وإنسانية تستحق الإشادة في كل مناسبة.

منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017، غيّر محمد صلاح النظرة العالمية للاعب المصري والعربي في أوروبا، وفرض نفسه ضمن نخبة لاعبي العالم بفضل أرقامه الاستثنائية، وأسلوبه المتواضع، ومساهماته المؤثرة داخل وخارج الملعب.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز ما قاله نجوم كرة القدم عن محمد صلاح كالتالي:

ليونيل ميسي (في تصريح على هامش حفل الكرة الذهبية 2019):

"صلاح لاعب من طراز خاص، ومن الممتع مشاهدته، لديه طريقة فريدة في اللعب."

وفي لقاء خلال حفل الكرة الذهبية عام 2021، قال عبر قناة "أون تايم سبورت" المصرية: "محمد صلاح، لاعب رائع وهو يُقدم مستوى غير عادي مع نادي ليفربول ومنتخب بلاده".

لويس سواريز (في مقابلة مع beIN Sports):

"صلاح ذكي جداً ويعرف كيف يتحرك خلف المدافعين، يشبهني قليلاً في حبه لتسجيل الأهداف."

الأسطورة الفرنسية تييري هنري قال عن صلاح:

"صلاح من القلائل الذين تهابههم الدفاعات حتى قبل أن تلمس الكرة قدمه."

- كريستيانو رونالدو "صلاح لاعب رائع ويقدم مستويات جيدة مع ليفربول وهو لا يشبهني بل يختلف عن الأخريين، كل شخص وله صفاته".

- ديدييه دروجبا:

"كنت فخورًا حين كسر صلاح رقمي في الدوري الإنجليزي، لأن من فعلها لاعب أفريقي مثلي.. هو أسطورة حية بالفعل."

- الأسطورة البرازيلية بيليه: من الرائع مشاهدة محمد صلاح في جميع المباريات التي خاضها مع فريق ليفربول، إنه يقدم مستوى جيد مع هذا الفريق.

- ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق :"ربما لا تجوز مقارنة صلاح برونالدو أو ميسى نظراً لأنها يقدمان مستويات مبهرة منذ مواسم طويلة متتالية.. ولكن بدون أى شك صلاح هو أفضل لاعب على وجه كوكب الأرض فى الوقت الحالي".

- كارلو أنشيلوتي تحدث عن صلاح عند انضمامه في 2017 للريدز وقال:ليفربول تعاقد مع لاعب استثنائى الصيف الماضى وهو محمد صلاح، ويعد من أفضل لاعبى العالم حالياً مع ليونيل ميسي ولويس سواريز وكريستيانو رونالدو.

- فرانك لامبارد أسطورة تشيلسى والذى زامل صلاح فى صفوف البلوز: "بعض اللاعبين بمجرد مشاهدتهم داخل أرض الملعب تشعر بالمتعة تجاه الأداء الذي يقدمونه، محمد صلاح واحد منهم بدون شك لاعب سريع، يلعب باتزان، ومرعب لأى مدافع".

- يورجن كلوب مدرب ليفربول: "شرف كبير أننى قمت بتدريب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي".

- لوتشانو سباليتي مدرب روما السابق: محمد صلاح لاعب استثنائي، إنه من أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي.

- آرسين فينجر المدرب التاريخي لفريق آرسنال الإنجليزي : محمد صلاح مزيج بين ميسي ورونالدو.