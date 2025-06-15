محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ33 بـ "تورتة صغيرة"

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ33 اليوم الأحد، ليبدأ فصلًا جديدًا في حياته يبحث فيه عن مواصلة التألق بالملاعب الأوروبية.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، "شكرا لك على أمنيات عيد ميلادك".

جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول هذا العام لحصد لقب الدوري الإنجليزي بعد أداء فردي أسطوري سيطر من خلاله على جميع الجوائز الفردية.

وتصدر محمد صلاح هذا الموسم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ، بعدما ساهم في 47 هدفاً في الدوري الإنجليزي سجل منها 28 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.