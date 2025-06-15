كتب- محمد عبدالهادي:

تصدرت مباراة الأهلي وإنتر ميامي، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وانهالت التعليقات من جماهير نادي إنتر ميامي الأمريكي، التي أبدت عدم رضاها عن التعادل السلبي، خاصة أن الفريق يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

ويعرض "مصراوي"، تعليقات جماهير نادي إنتر ميامي بعد التعادل سلبيًا أمام الأهلي كالتالي:

كتب أحد مشجعي إنتر ميامي عبر موقع التواصل الإجتماعي "إكس":

" إنتر ميامي لم يستطع حتى تسجيل هدف واحد ضد الأهلي.. يا للأسف".

وشارك مشجع آخر برأيه وكتب: " لمن ينتقدون فرق الشرق الأوسط، عانى ميسي أمام فريق مصري".

وتغزل مشجع لإنتر ميامي في فريق الأهلي وقال: "الأهلي يلعب كالقراصنة، لديهم لاعبو وسط أفضل هذه المرة".

وقال آخر: "أنت تتحدث عن ميسي فقط وليس عن المباراة، لأن الأهلي كان على وشك الفوز بالمباراة، وكان لديهم صد لركلة الجزاء، أعتقد أن ميسي وسواريز يجب أن يعتزلا".

ونشر مشجع آخر: "هههههه لم يتمكن الأهلي من الحصول على كأس هناك ولو بعد ألف عام".

وعلق مشجع: "فريق جيد التدريب في الشوط الأول من المباراة ولكن صراحة في الشوط الثاني كان كل شيء على مايرام، كان يجب على الأهلي حسم المباراة في الشوط الأول، ولكن تحية كبيرة لجوزيه".

وأبدي مشجع رضاه بالنتيجة وكتب: "قصة من شوطين.. كان الأهلي الفريق الأفضل في الشوط الأول، وإنتر ميامي في الشوط الثاني".

وكتب آخر: "بدأ الأهلي المباراة بسهولة نسبية من التمريرات الافتتاحية وتوغلوا في المنتصف دون مقاومة من الإنتر، لكن المصريين افتقروا للبراعة في اللمسة الأخيرة".