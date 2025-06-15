كتب - يوسف محمد:

أشادت المطربة المصرية أنغام، بحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، بعد الأداء الذي ظهر به اليوم، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في مونديال الأندية.

ونجح محمد الشناوي في الحفاظ على نظاقة شباكة، بعدما تمكن التصدي لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي إنتر ميامي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الشناوي، الشناوي الشناوي ربنا يحفظك".

واستضاف ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية فجر اليوم الأحد، مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات، التي جمعت بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

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