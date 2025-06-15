كتب - يوسف محمد:

علق أحد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على تعادل النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى لقطة ركلة الجزاء الذي أهدرها تريزيجيه.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى حضرة زيزو، وسام أبوعلي، تريزيجيه أناني في لعبة ضربة الجزاء".

وأضاف: "المدرب كان يجب أن يستعين برأى عماد النحاس، خروج زيزو كارثة، الشناوى ممتاز لولاه لخسر الأهلى".

واختتم الطيب: "الفوز كان قريبا، عموماً تعادل مقبول".

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

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