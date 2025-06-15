مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب على تبديل زيزو.. وتعادل الأهلي وإنتر ميامي

07:17 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 11 صورة
    ميسي ضد الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    ميسي ضد الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق أحد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على تعادل النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى لقطة ركلة الجزاء الذي أهدرها تريزيجيه.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى حضرة زيزو، وسام أبوعلي، تريزيجيه أناني في لعبة ضربة الجزاء".

وأضاف: "المدرب كان يجب أن يستعين برأى عماد النحاس، خروج زيزو كارثة، الشناوى ممتاز لولاه لخسر الأهلى".

واختتم الطيب: "الفوز كان قريبا، عموماً تعادل مقبول".

وكان التعادل السلبي دون أهداف حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

أقرأ أيضًا:
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار (التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة)

تردد قناة "إم بي سي مصر" الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المعلق أحمد الطيب الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية مونديال الأندية محمود تريزجيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)