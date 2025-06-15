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قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة إمام عاشور في مباراة إنتر ميامي

06:21 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
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    إصابة إمام عاشور
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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كتب - أحمد عبد الباسط

أصيب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية 2025.

وحرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على التوجه الى أحد المستشفيات القريبة من ملعب هارد روك، للاطمئنان ‏على حالة إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن إمام عاشور تعرض لإصابة بكسر في الترقوة.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيجري تدخل جراحي عاجل بعد إصابته الخطيرة.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول وغادر المباراة، وحل احمد سيد زيزو بديلا له.‏

يُذكر أن مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي أقيمت اليوم الأحد، انتهت بالتعادل السلبي.

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