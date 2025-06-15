"كانوا خطيرين للغاية".. ماسكيرانو يعلق على التعادل مع الأهلي

كتب - محمد القرش:

علق خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي على التعادل مع الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ماسكيرانو في تصريحات عبر شبكة "DAZN": "سعيد بالأداء اليوم، حيث كان أداؤنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

وأضاف: "في الشوط الأول، فقدنا بعض الكرات، وكانوا خطيرين للغاية في بعض التمريرات".

وواصل: "لكن في الشوط الثاني، لعبنا في الجانب الآخر، وسيطرنا على المباراة، وحصلنا على فرص للفوز".

واختتم: "ربما لم نمرر الكرة من جانب إلى آخر في الشوط الأول، وكانت لدينا مساحات للعب، كانت مباراة مثيرة، والآن ننتقل إلى المباراة التالية".

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