"كانوا خطيرين للغاية".. ماسكيرانو يعلق على التعادل مع الأهلي
كتب - محمد القرش:
علق خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي على التعادل مع الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وقال ماسكيرانو في تصريحات عبر شبكة "DAZN": "سعيد بالأداء اليوم، حيث كان أداؤنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".
وأضاف: "في الشوط الأول، فقدنا بعض الكرات، وكانوا خطيرين للغاية في بعض التمريرات".
وواصل: "لكن في الشوط الثاني، لعبنا في الجانب الآخر، وسيطرنا على المباراة، وحصلنا على فرص للفوز".
واختتم: "ربما لم نمرر الكرة من جانب إلى آخر في الشوط الأول، وكانت لدينا مساحات للعب، كانت مباراة مثيرة، والآن ننتقل إلى المباراة التالية".
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