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ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

06:01 ص الأحد 15 يونيو 2025

ميسي ضد الأهلي

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كتب - محمد القرش:

تعادل النادي الأهلي مع نظيره إنتر ميامي سلبيا، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين بالميراس وبورتو غدا الأحد، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مصر.

وقبل اللقاء، يتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة متساويا مع إنتر ميامي.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي

1. الأهلي - نقطة - مباراة

2. إنتر ميامي - نقطة - مباراة

3. بالميراس - دون نقاط - 0 مباريات

4. بورتو - دون نقاط - 0 مباريات

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