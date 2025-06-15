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أول تعليق من ريفيرو على تعادل الأهلي مع إنتر ميامي

05:47 ص الأحد 15 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

علق خوسيه ريفيرو مدرب النادي الأهلي على التعادل مع إنتر ميلان سلبيا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ريفيرو في تصريحات عبر شبكة "DAZN": "إنها مباراة مليئة بالأخطاء، أتيحت لنا فرص جيدة في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني، ربما دافعنا بشكل أقل مما كنا نرغب، وكانوا هم المسيطرين على الكرة".

وزاد: "هناك الكثير من الإيجابيات، وأمور يجب تصحيحها في المواجهات المقبلة".

وأوضح: "الأداء كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، يبدو أننا كنا نلعب في القاهرة، حيث كانت أول مباراة رسمية لي كمدرب لنادي علي الأهلي".

وأردف: "أن أكون هنا في الولايات المتحدة وألعب كما لو كنا نلعب على أرضنا، فهذا أمر لا يمكن أن يحدث إلا في هذا النادي".

واختتم المدرب الإسباني: "نأمل أن نتمكن من منح الجماهير النصر في المرة القادمة".

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