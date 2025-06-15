كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقاسم النادي الأهلي وفريق إنتر ميامي الأمريكي نقاط المباراة اليوم، حيث حصل كلا منهما على نقطة وحيدة عقب التعادل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويسعد النادي الأهلي لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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