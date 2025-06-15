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"هل استحق الطرد؟".. حكم دولي سابق يعلق على لقطة لاعب إنتر ميامي مع تريزيجيه

05:27 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق
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    توفيق السيد
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    ميسي ضد الأهلي
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    ركلة جزاء تريزيجه أمام إنتر ميامي
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كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق، توفيق السيد أن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي علي رضا فغاني، تغاضى عن طرد لاعب الفريق الأمريكي في الشوط الأول من المباراة.

وكان مدافع فريق إنتر ميامي أفيليس تدخل على محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، ليرتكب خطأ على حدود منطقة جزاء فريقه، لكنه اكتفى باحتساب الخطأ ولم يقوم بإشهار البطاقة الصفراء.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان على حكم اللقاء إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنتر ميامي الأمريكي، بعد تدخله على تريزيجيه في الشوط الأول".

وأضاف: "إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنتر ميامي في لقطة تدخله على تريزيجيه، كان سيجعل الحكم يشهر البطاقة الحمراء للاعب، لكونه حصل على بطاقة صفراء قبل هذه اللعبة".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

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