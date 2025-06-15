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"بين الشوطين".. نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام إنتر ميامي

04:39 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (2)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (4)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (3)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (5)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (6)
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    بكاء إمام عاشور بعد إصابته (1)
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    إمام عاشور.
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    إصابة إمام عاشور
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كتب- يوسف محمد:

توجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب هارد روك، للاطمئنان على حالته، عقب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول أمام إنتر ميامي.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا فريق إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان إمام عاشور تعرض للإصابة، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنتر ميامين ليغادر أرضية الملعب ويدخل بدلا منه أحمد سيد زيزو.

وحسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي في مونديال الأندية 2025.

والجدير بالذكر أن الأهلي، يتواجد في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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