كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكين في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الشوط الأول من المباراة، إهدار لاعبي النادي الأهلي للعهديد من الفرص، بالإضافة إلى إهدار محمود حسن تريزيجيه لركلة جزاء.

ونجح حارس فريق إنتر ميامي الأمريكي، من التصدي لركلة جزاء الذي قام بتسديدها محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، لمنع المارد الأحمر من إحراز الهدف الأول له في المباراة.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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