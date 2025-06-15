كتب - محمد القرش:

سيطر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على معظم دقائق المباراة، حيث أضاع العديد من الفرص المحقق بالإضافة إلى ركلة جزاء.

وبدأت المباراة بهجمات متتالية من لاعبي المارد الأحمر على دفاعات إنتر ميامي الأمريكي.

وشهدت الدقيقة 13 إصابة إمام عاشور في الكتف وبكائه مما أدى إلى خروجه ومشاركة أحمد مصطفى زيزو بدلا منه.

وواصل الأهلي شن الهجمات على الدفاعات الأمريكية، ليرسل زيزو عرضية من ضربة ركنية قابلها أشرف داري برأسية لكن تألق حارس إنتر ميامي.

وفي الدقيقة 41 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادي الأهلي بعد عرقلة زيزو، ليتصدى لها حارس المرمى بعد تسديدة محمود حسن تريزيجيه على الجانب الأيمن للمرمى.

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