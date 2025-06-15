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"علم مصر والزي الفرعوني".. لقطات من مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية

03:29 ص الأحد 15 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

يتزين ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية حاليا، بالقميص الأحمر الذي يرتديه الكثير من جماهير النادي الأهلي، التي حرص على الحضور لدعم لاعبيها في مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات الجولة الأولى، بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص عدد من جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، على تسجيل بعض لقطات الحضارة المصرية، من خلال ارتداء بعض الجماهير لملابس فرعونية.

كما حرص العديد من الجماهير على رفع العلم المصري داخل مدرجات ملعب "هارد روك"، في ليلة تاريخية للكرة المصرية بشكل عام وليس للأهلي فقط، حيث يخوض المارد الأحمر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، بمشاركة 32 فريقا.

وعلى الجانب الآخر، قام أحد جماهير النادي الأهلي بتوجيه رسالة إلى لاعبي الفريق، من خلال رفع لافتة في المدرجات كتب عليها: "أعظم نادي في الكون، أهلاوي أنا والفخر ليا".

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