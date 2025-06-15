انهيار إمام عاشور من البكاء بعد إصابته في مباراة الأهلي وإنتر ميامي (فيديو وصور)
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كتب - محمد القرش:
تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة إنتر ميامي.
إصابة إمام عاشور
وسقط إمام عاشور على أرضية الملعب واضعا يده اليمنى على كتفيه الأيسر متأثرا بالإصابة، حيث ظل يبكي بعدما خرج للعلاج.
وشارك أحمد مصطفى زيزو بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 14، بعد إصابة الأخير في الكتف.
وفي سياق متصل، يقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.
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— تغطيات كاس العالم للاندية مع @CL0 (@alabtal72506) June 15, 2025
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