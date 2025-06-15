مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

الأهلي

0 0
03:00

انتر ميامى

جميع المباريات

إعلان

جماهير الأهلي توجه رسالة نارية لميسي قبل مباراة إنتر ميامي

02:51 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة إنتر ميامي (3)
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة إنتر ميامي (2)
  • عرض 5 صورة
    رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وجهت جماهير النادي الأهلي الحاضرة في مدرجات ملعب هارد روك رسالة نارية لميسي، قبل بداية مباراة المارد الأحمر وإنتر ميامي.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة باللون الأحمر كُتب عليها: "لا تعبث (ميسي) معي، أنا الأهلي".

وتقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر غد الأحد بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة إنتر ميامي

اقرأ أيضًا:

هل يمحي ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي أحداث كارثة كوبا أمريكا؟

سوار فلسطين والقرآن.. أول صور لبعثة الأهلي من ملعب هارد روك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير الأهلي الأهلي وإنتر ميامي ماتش الاهلي الاهلي ضد انتر ميامي ماتش الاهلي اليوم ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)