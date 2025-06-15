جماهير الأهلي توجه رسالة نارية لميسي قبل مباراة إنتر ميامي

كتب - محمد القرش:

وجهت جماهير النادي الأهلي الحاضرة في مدرجات ملعب هارد روك رسالة نارية لميسي، قبل بداية مباراة المارد الأحمر وإنتر ميامي.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة باللون الأحمر كُتب عليها: "لا تعبث (ميسي) معي، أنا الأهلي".

وتقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر غد الأحد بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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