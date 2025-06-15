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"ميسي يقود الهجوم".. تشكيل مباراة إنتر ميامي في مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

02:17 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    مران إنتر ميامي
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    تدريبات إنتر ميامي
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    ليونيل ميسي من تدريبات إنتر ميامي
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    ميسي وسواريز لاعبا إنتر ميامي
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    لاعب إنتر ميامي
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    إنتر ميامي الأمريكي
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    فريق إنتر ميامي الأمريكي
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كتب - يوسف محمد:

استقر الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، في كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، مباراة الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق إنتر ميامي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوستاري.

خط الدفاع: فيدريكو ريدوندو، توماس أفيليس، يان فراي ونوح ألين.

خط الوسط: ماكسيميليانو فالكون، سيرجيو بوسكتس وتاديو اليندي.

خط الهجوم: تيلاسكو سيجوفا، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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