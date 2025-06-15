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ريبرو يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل مواجهة إنتر ميامي

01:42 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    بعثة الأهلي
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    الأهلي يصل ملعب هارد روك (2)
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    الأهلي يصل ملعب هارد روك (2)
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    الأهلي يصل ملعب هارد روك (2)
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    الأهلي وإنتر ميامي
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    ميسي قبل مباراة الأهلي
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي يرتدي سوار بعلم فلسطين
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    خوسيه ريبيرو
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    الإسباني خوسيه ريبيرو
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي
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    الأهلي ضد إنتر ميامي
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    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (5)
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    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (8)
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كتب - يوسف محمد:

قبل دقائق قليلة من بداية مباراة الأهلي أمام نظيره ميامي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، قام الإسباني خوسيه ريبيرو بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل التحرك إلى بداية المباراة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، حرص على عقد محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التوجه إلى ملعب هارد روك الذي يستضيف المباراة.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن ريبيرو راجع مع اللاعبين خطة اللعب والتكليفات الخاصة لكل لاعب، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وتنطلق مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي اليوم، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

ويذكر أن المباراة الأحمر، يتواجد في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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