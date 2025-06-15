ريبرو يعقد محاضرة مع اللاعبين قبل مواجهة إنتر ميامي

كتب - يوسف محمد:

قبل دقائق قليلة من بداية مباراة الأهلي أمام نظيره ميامي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، قام الإسباني خوسيه ريبيرو بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل التحرك إلى بداية المباراة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، حرص على عقد محاضرة فنية أخيرة للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التوجه إلى ملعب هارد روك الذي يستضيف المباراة.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن ريبيرو راجع مع اللاعبين خطة اللعب والتكليفات الخاصة لكل لاعب، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وتنطلق مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي اليوم، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

ويذكر أن المباراة الأحمر، يتواجد في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أقرأ أيضًا:

"مضمار للسيارات وبطولة تنس".. أبرز المعلومات عن ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي

الأهلي يتجه إلى ملعب هارد روك لمواجهة إنتر ميامي