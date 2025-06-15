كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها اليوم الأحد 15 يونيو الجاري.

ويستضيف ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي اليوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية.

أبرز المعلومات عن ملعب "هارد روك"

تم افتتاح ملعب هارد روك في عام 1987 بعد أن استمرت عملية بنائه عامين، هو الملعب الأساسي لفريق ميامي دولفينز، الذي يعد من أبرز فرق كرة القدم الأمريكية ويتواجد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتبلغ سعة ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي إلى 65 ألف مشجع، يستخدم هذا الملعب للعديد من الأغراض الرياضية وليس لكرة القدم فقط، حيث استضاف من قبل نهائي بطولة رسلمينيا للمصارعة، بجانب استضافته لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وفي عام 2019، استضاف ملعب "هارد روك" بطولة ميامي المفتوحة للتنس، التي توج بها السويسري روجير فيدرر، كما أن الملعب يتواجد به مضمار لسباقات الفورمولا.

ومن أكبر الأحداث الكروية التي استضافها ملعب هارد روك، كان مباراة نهائي كوبا أمريكا عام 2024، التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، انتهت لصالح الأرجنتين بهدف دون مقابل.

وشهدت مباراة نهائي كوبا أمريكا أحداث مأسوية وقوية، حيث كان هناك تدافع قوي وكامل أمام بوابات الملعب قبل انطلاق المباراة، مما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات من قبل جماهير المنتخبين.

ويستعد الملعب لاستضافة مجموعة من المباريات في بطولة كأس العالم 2026، الذي يمكن أن يصل عددها إلى 7 مباريات، منها مباراة في ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال.

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