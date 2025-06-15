مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

الأهلي

- -
03:00

انتر ميامى

كأس العالم للأندية

بايرن ميونيخ

- -
19:00

أوكلاند سيتي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"رباعي في وسط الملعب".. تشكيل الأهلي لمواجهة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية

12:38 ص الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميسي قبل مباراة الأهلي
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (3)
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي يوقعون على قمصان الفريق (8)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 15 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    من مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    تدريبات إنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    مران إنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد إنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    ميسي وسواريز لاعبا إنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    ليونيل ميسي من تدريبات إنتر ميامي
  • عرض 15 صورة
    قميص إنتر ميامي الثالث بظهور ميسي (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي اليوم، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك، في إطار منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إمام عاشور ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

أقرأ أيضًا:
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار (التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة)

تردد قناة "إم بي سي مصر" الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي مجانا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وإنتر ميامي كأس العالم للأندية مونديال الأندية مباراة الأهلي وإنتر ميامي تشكيل الأهلي الرسمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية
الأهلي وإنتر ميامي.. تغطية محدثة باستمرار
هجوم إيراني جديد بالصواريخ الباليستية والمسيرات على إسرائيل (تغطية خاصة)