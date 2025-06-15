كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو، عن تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في كأس العالم للأندية 2025.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي اليوم، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب هارد روك، في إطار منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إمام عاشور ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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