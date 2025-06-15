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جماهير إنتر ميامي تصطف أمام ملعب مباراتهم مع الأهلي (صورة)

12:16 ص الأحد 15 يونيو 2025

ميسي وسواريز لاعبا إنتر ميامي

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توافدت جماهير إنتر ميامي الأمريكي قبل ساعات من مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي على ملعب هارد روك.

ويلتقي إنتر ميامي نظيره الأهلي عند الثالثة فجر اليوم الأحد في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويقع الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى التي تضم ناديي بورتو البرتغالي و بالميراس البرازيلي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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