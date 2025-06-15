هل يمحي ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي أحداث كارثة كوبا أمريكا؟

كتب - محمد القرش:

يستضيف ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية، مواجهة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 عندما يلاقي الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي.

ويسعى القائمون على ملعب هارد روك إلى تنظيم عملية دخول جماهير الفريقين على أكمل وجه من أجل محو الأحداث الكارثية التي حدثت في نهائي كأس كوبا أمريكا 2024.

وسبق لملعب هارد روك أن استضاف نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، لكن سبق المباراة أحداث مؤسفة.

وفازت الأرجنتين 1-0 في الوقت الإضافي، لكن شهدت المباراة غياب السيطرة على الجماهير، مما أدى إلى تدافع شبه كامل أمام بوابات الملعب قبل انطلاق المباراة.

كما تم وصف الأحداث بـ "الكارثة الأمنية" بعد إخفاق لمنظمي البطولة (كونميبول) والحكومة المحلية، ومازال البعض يتذكر مشاهد الرجال والنساء فاقدي الوعي والأطفال الباكين وهم يتدافعون عند البوابات.

لذلك سيكون كأس العالم للأندية فرصة أخرى لملعب هارد روك لإثبات قدرته على استضافة مباريات البطولات الكبرى قبل كأس العالم 2026.

يُذكر أن مباراة الافتتاح تقام في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد بتوقيت مصر.