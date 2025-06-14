الأهلي يعلن موعد فتح بوابات استاد هارد روك لمواجهة إنتر ميامي

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي موعد فتح بوابات استاد هارد روك لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الأهلي عبر حسابات التواصل الاجتماعي: "نود أن نعلم جماهيرنا المتواجدة في ميامي بأن بوابات ملعب هارد روك ستفتح الساعة الخامسة مساء ونطلب منهم الحضور المبكر قدر الإمكان إلى ملعب المباراة، في انتظار دعمكم وتشجيعكم".

وتقام مواجهة الأهلى وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر غد الأحد بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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