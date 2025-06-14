كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي غدا، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية".

وتنقل مباراة النادي الأهلي أمام إنتر ميامي اليوم في البطولة، عبر شبكة قنوات "إم بي سي مصر"، الذي أعلنت نقل مباريات المارد الأحمر في البطولة على الهواء مباشرة.

وأعلن إبراهيم فايق، مقدم برنامج الكورة مع فايق عبر قناة "إم بي سي مصر"، الذي سيدير الاستديو التحليلي للمباراة، عن ضيوف الاستديو، الذي سيضم عدد من النجوم، أبرزهم: "محمد بركات، محمود فايز، سيد عبد الحفيظ وأحمد عز".

وسيشهد الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي، تواجد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حسام غالي.

ويذكر أن الأهلي، يشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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