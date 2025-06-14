دي بروين يكشف سبب انتقاله لنابولي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم البلجيكي كيفين دي بروين سبب اختياره الانضمام لنابولي الإيطالي عقب رحيله عن صفوف مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي 2024/25.

وأشار دي بروين في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إلى أنه ونابولي يتشاركان نفس الطموح لذا رأى أن المشروع الحالي للنادي هو المناسب له.

وتابع اللاعب البلجيكي الدولي:" متحمس للتجربة الجديدة بعد 10 سنوات قضيتها في إنجلترا أنا وعائلتي متحمسون للتجربة للغاية".

وأتم صاحب الـ 33 عاماً تصريحاته بالتشديد على أنه سيعمل بكل جهد لضمان أن يساهم في تحقيق فريقه للفوز.

وكان نادي مانشستر سيتي قد ضم دي بروين خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2015/16 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني.

وشارك دي بروين الموسم الماضي بقميص مانشستر سيتي بـ 40 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 خلال 2391 دقيقة لعب.

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