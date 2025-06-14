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حكم مصري في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي بمونديال الأندية

08:43 م السبت 14 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم المصري محمود عاشور، حكما رئيسيا لتقنية الفار، خلال مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في مونديال الأندية.

ويعد محمود عاشور، هو الحكم المصري الوحيد المشارك في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها بداية من غد الأحد الموافق 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

وتقام مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بوكا جونيورز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي".

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