قنوات ناقلة مجانية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي التي تقام في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي التاريخية أمام فريق إنتر ميامي الذي يلعب في صفوفه الأسطورة ليونيل ميسي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يستضيف الفريق الأمريكي نظيره المارد الأحمر على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي، في تمام الساعة الثالثة فجر غد الأحد بتوقيت مصر، والثامنة مساء يوم السبت 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

وأعلنت شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، نقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال العالم عبر 3 قنوات مجانا (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر2، إم بي سي مصر أكشن).

معلقين مباراة الأهلي

- إم بي سي مصر 1: فارس عوض

- إم بي سي مصر 2: مدحت شلبي

- إم بي سي أكشن: فهد العتيبي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

إم بي سي مصر1

التردد: 12016

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

إم بي سي مصر أكشن

التردد: 11471

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنتر ميامي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود تريزيجيه - وسام أبو علي.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو وايجاندت - ديفيد مارتينيز - ماكسيميليانو فالكون - نوح ألين.

خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.

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