قرار جديد من الفيفا بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

كتب - محمد القرش:

تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي غدا الأحد، في افتتاح بطول كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام بترحيل بعض من مقاعد الجماهير التي تم حجزها بمباراة الأهلي وإنتر ميامي إلى المقاعد المواجهة للكاميرات.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار سيتم تطبيقة في عدد من المباريات لعدم ظهور المدرجات خاوية من المشجعين أثناء بث اللقاءات.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وتقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي في تمام الساعة الثالثة فجر غدا الأحد، على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية.

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