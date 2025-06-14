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“كنت أعود للعب ومشاهدة التلفاز".. ديمبيلي يوضح كيف تطور مع باريس مقارنةً ببرشلونة

06:38 م السبت 14 يونيو 2025

عثمان ديمبيلي

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كتب - نهى خورشيد

كشف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن الفارق الكبير بين تجربته الحالية مع الباريسي وفترته السابقة في صفوف برشلونة.

وأصبح ديميبلي بسبب قيادته لباريس لتحقيق أربع بطولات كبرى، وهم الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر، دوري أبطال أوروبا، مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية.

شارك ديمبيلي خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة سجّل خلالها 33 هدفاً وصنع 15، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025، إلى جانب زميله السابق كيليان مبابي، وموهبة برشلونة الصاعدة لامين يامال.

وتحدث ديمبيلي في تصريحات إعلامية اليوم السبت عن الفارق بين الفترتين:"مع برشلونة كنت محترفًا، لكنني الآن أصبحت أكثر احترافية".

وأضاف:"حتى في أيام العطلة، أحب الذهاب إلى مركز التدريب للتعافي، سابقًا، كنت أعود إلى المنزل وألعب NBA 2K وأشاهد التلفاز قليلاً،كنت صغيرًا، وهذا طبيعي".

وتابع:"في برشلونة، عانيت من مشاكل بدنية كثيرة، انضممت إليهم في عمر العشرين، وبقيت حتى السادسة والعشرين، تعلمت الكثير من تلك الفترة، والآن أصبحت أعرف جسدي بشكل أفضل وأتعرض للإصابات بدرجة أقل".

وختم ديمبيلي تصريحاته بالقول: "أتمنى أن أكون من بين الثلاثة المرشحين للجائزة، أعتقد أنني كنت فعالًا هذا الموسم، لنرَ ما سيحدث".

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عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان برشلونة
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