مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

دور خفي لبغداد بونجاح.. أكرم توفيق يكشف سر اختيار رقم 72

06:21 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أكرم توفيق (4)
  • عرض 4 صورة
    أكرم توفيق (5)
  • عرض 4 صورة
    أكرم توفيق (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعرب النجم المصري أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري الجديد عن سعادته بالانضمام إلى صفوفه، مشيراً إلى أن المشروع الطموح للنادي كان من أبرز دوافع انتقاله إليه.

وقال توفيق في تصريحات للمؤتمر التقدمي له :"مشروع نادي الشمال وطموحه الكبير وراء قرار انضمامي إليه، أتطلع لتحقيق نجاح كبير هنا والمساهمة في تطور الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف:"اخترت ارتداء القميص رقم 72 في نادي الشمال تقديراً وتكريماً لشهداء النادي الأهلي، وهو رقم يحمل دلالة خاصة بالنسبة لي ولجماهير الكرة المصرية".

كما كشف مشعل العلي رئيس النادي عن سر حسم الصفقة :"بغداد بونجاح لعب دورا كبيرا في إتمام صفقة أكرم توفيق".

وكان نادي الشمال أعلن قبل أيام تعاقده بشكل رسمي مع أكرم توفيق في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأهلي، ليكون أول صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد من الدوري القطري.

ويُذكر أن توفيق خاض 144 مباراة بقميص الأهلي، حقق خلالها العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، وكأس مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أكرم توفيق نادي الشمال القطري مشعل العلي بغداد بونجاح الدوري القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل