دور خفي لبغداد بونجاح.. أكرم توفيق يكشف سر اختيار رقم 72

كتب - نهى خورشيد

أعرب النجم المصري أكرم توفيق لاعب نادي الشمال القطري الجديد عن سعادته بالانضمام إلى صفوفه، مشيراً إلى أن المشروع الطموح للنادي كان من أبرز دوافع انتقاله إليه.

وقال توفيق في تصريحات للمؤتمر التقدمي له :"مشروع نادي الشمال وطموحه الكبير وراء قرار انضمامي إليه، أتطلع لتحقيق نجاح كبير هنا والمساهمة في تطور الفريق خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف:"اخترت ارتداء القميص رقم 72 في نادي الشمال تقديراً وتكريماً لشهداء النادي الأهلي، وهو رقم يحمل دلالة خاصة بالنسبة لي ولجماهير الكرة المصرية".

كما كشف مشعل العلي رئيس النادي عن سر حسم الصفقة :"بغداد بونجاح لعب دورا كبيرا في إتمام صفقة أكرم توفيق".

وكان نادي الشمال أعلن قبل أيام تعاقده بشكل رسمي مع أكرم توفيق في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأهلي، ليكون أول صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد من الدوري القطري.

ويُذكر أن توفيق خاض 144 مباراة بقميص الأهلي، حقق خلالها العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، وكأس مصر.