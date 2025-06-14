"على أنغام عبدالباسط حمودة".. الحضري ينشر صورة مع رئيس الفيفا

كتب - نهى خورشيد

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والأهلى الأسبق، صورة له رفقه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد وصوله إلى مدينة ميامي الأمريكية استعداداً لحضور مباراة افتتاح مونديال الأندية 2025.

وشارك الحضري متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بصورته مع إنفانتينو على أنغام أغنية "عبدالباسط حمودة " مع تعليق:"مع رئيس الاتحاد الدولي مستر إنفانتينو على هامش بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا".

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بين الأهلى وإنتر ميامي على ستاد هارد روك وذلك في الساعات الأولى من يوم الأحد 15 يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلى وإنتر ميامي في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أم بي سي مصر .