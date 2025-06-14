"متعة منتظرة".. حساب كأس العالم يحتفي بمباراة الأهلي وإنتر ميامي

كتبت-هند عواد:

احتفى الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر غدا الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء السبت 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، على ملعب "هارد روك" في ولاية فلوريدا.

ونشر حساب المونديال على موقع التغريدات "إكس"، صورة ترويجية للمباراة، يظهر فيها ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي وهما يتنافسان "ريست"، وفي الخلفية لويس سواريز وزيزو.

وجاءت الصورة بتعليق: "كأس العالم للأندية، مُتعة مُنتظرة من رفاق ليو وتريزيجيه".

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة