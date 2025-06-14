كتبت-هند عواد:

من اليوتيوب إلى التلفزيون.. هكذا يشارك أبرز صناع المحتوى في الحدث الأضخم والأهم على الساحة الرياضية حاليا، وهو كأس العالم للأندية في نسخته الأولى بمشاركة 32 فريقا، خاصة مع وجود الأهلي في لقاء الافتتاح.

عرض صانع المحتوى إياد الموجي الذي يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتابعها مليون و200 شخص، أولى حلقات برنامجه "المهمة الحمراء"، مساء أمس الجمعة على فضائية النادي الأهلي.

وكانت أولى حلقات برنامج إياد الموجي، بعنوان: "المهمة الأولى لنسر الأهلي.. إياد الموجي في ميامي "صفقة ميسي"، وأجرى فيها مجموعة من الحوارات الساخرة مع المواطنين في ميامي بحثا عن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وفي التاسعة والنصف مساء غدا الأحد، ينطلق برنامج "الكأس في بيتنا" لصانع المحتوى مروان سري، على قناة إم بي سي مصر2.

وتوجد صانعة محتوى أخرى تشارك في الحدث الأضخم، وهي اليسيا يانكون ابنة مدربة حراس مرمى الأهلي السابق، والتي تعرض تغطيات مباشرة من مدرجات ميامي عبر قناة إم بي سي مصر 2، باسم: "التالتة شمال من أمريكا".

ولم تقتصر مشاركة صناعة المحتوى على الفقرات والبرامج التلفزيونية، إذ أجرى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حوارا مع فكري محمد الشهير بـ"فكري مو"، والذي يقدم مقاطع فيديو ساخرة عن الأحداث الرياضية ولديه 2 مليون و800 ألف متابع على صفحته بموقع "فيسبوك".

وقال فكري محمد في حواره مع فيفا: "أنا فكري محمد مشجع للأهلي منذ الطفولة، ولدت في منزل أهلاوي وهوايتي المونتاج، لهذا بدأت أبرز الحب ومش لازم تحب النادي من المدرج، وممكن تفرح الجمهور وترسم الابتسامة على وجوههم من فكرة بسيطة".

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