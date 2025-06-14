خريطة MBC لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح المونديال

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر غدًا الأحد 15 يونيو في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وأعلنت قنوات إم بي سي نقل مباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، عبر إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض و إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وإم بي سي أكشن بتعليق فهد العتيبي.

وينطلق برنامج "الكورة مع فايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، في العاشرة والنصف مساء اليوم السبت، ويضم الاستديو التحليلي كل من، سيد عبد الحفيظ، محمد بركات، أحمد عز، محمود فايز.

وتعرض قنوات إم بي سي مصر 2 مجموعة من البرامج الجديدة الخاصة بالمونديال، وهي "Fanzone" الذي يقدمه حسام ويارا، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للقناة على "فيسبوك".

وأعلن صناع المحتوى مروان سري، تقديمه برنامج "الكأس بيتنا مع مروان سري"، عبر قناة إم بي سي مصر 2، لتغطية مباريات الأهلي في كأس العالم، ومن المقرر عرضه في التاسعة والنصف غدا الأحد.

وتقدم صانعة المحتوى اليسيا يانكون ابنة مدرب حراس الأهلي السابق، تغطية مباشرة من مدرجات ميامي، باسم: "التالتة شمال من أمريكا".

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة