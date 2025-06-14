ميسي أساسياً.. تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمباراة الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:



استقر خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي على التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي.



ويلتقي إنتر ميامي نظيره الأهلي عند الثالثة من فجر اليوم الأحد الموافق 15 يونيو، في افتتاحي كأس العالم للأندية 2025 .



تشكيل إنتر ميامي لمباراة الأهلي



ونعرض في السطور التالية تشكيل إنتر ميامي لمواجهة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: أوسكار أوستاري



خط الدفاع: مارسيلو وايجاندت – ديفيد مارتينيز – ماكسيميليانو فالكون – نوح ألين



خط الوسط: تاديو أليندي – سيرجيو بوسكيتس – فيديريكو ريدوندو – تيلاسكو سيجوفيا



خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز



يذكر أن مجموعة الأهلي وإنتر ميامي تضم كلًا من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.





