كتبت-هند عواد:

تتجه الأنظار نحو ملعب "هارد روك" بولاية فلوريدا الأمريكية، لمتابعة الأحدث الأكبر بافتتاح كأس العالم للأندية 2025. وتولي الصحف والمواقع العالمية اهتماما كبيرا بمباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي.

وتناولت الصحف والمواقع العالمية المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وإنتر ميامي، في الثالثة فجر غدا الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء السبت 14 يونيو بتوقيت أمريكا).

SI

احتفى موقع "SI" الأمريكي، بمشوار الأهلي في الدوري المصري الموسم المنصرم 2024-2025، وقال إن الأهلي نادرا ما ذاق طعم الهزيمة في طريقه إلى لقبه الخامس والأربعين، معززًا رقمه القياسي، حيث اختتم الموسم بستة انتصارات متتالية.

ووصف الموقع أداء إمام عاشور بـ"إبداع" مستعرضا أرقامه السابقة، مضيفا أن مهاجم أستون فيلا السابق تريزيجيه سيكون ضمن اختيارات خوسيه ريبيرو للمباراة، فيما يتولى القائد محمد الشناوي منع هجمات أمثال ميسي ولويس سواريز.

وأضاف الموقع: "ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن يحافظ الدولي المصري "الشناوي"، الذي خاض 64 مباراة دولية، على نظافة شباكه، نظرًا لتسجيل إنتر ميامي 15 هدفًا في آخر خمس مباريات".

وتوقع الموقع انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، مشيرا أن الأهلي يمتلك الخبرة والمعرفة الكافيتين لمعاقبة الفريق الأمريكي، إذ أنه شارك في المونديال مرات عديدة سابقًا، وسيسعى جاهدًا لإفساد فرحة هيرونز.

as

وصفت صحيفة "as" الإسبانية، الأهلي بـ"ريال مدريد أفريقيا" و"العملاق"، مشيرة إلى أن جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي سيغيب عن مباراة الافتتاح.

وذكرت الصحيفة أن الأهلي -أعظم فريق أفريقي على مر العصور- استعاد ابنه الضال محمود تريزيجيه وتعاقد مع زيزو، مما يثير قلق الفريق المضيف، وأضافت، أن جميع المصريين سيشجعون النادي الأهلي.

Marca

ألقت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على أسماء شهرة لاعبي الأهلي، وكتبت: "إنتر ميامي - الأهلي: بيكهام وميسي ضد بيكهام وتريزيجيه"، مشيرة إلى أن أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي يدين باسمه الكروي للاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ، وهو الآن مالك مشارك لنادي إنتر ميامي.

وذكرت أن عادة تسمية اللاعبين بأسماء لاعبي كرة قدم مشهورين تنتشر في مصر، وخاصة في النادي الأهلي.

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة

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