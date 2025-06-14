كتبت-هند عواد:

حذرت شرطة ولاية فلوريدا المتظاهرين "العنيفين"، قبل مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025، بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أنه من المقرر تنظيم احتجاجات جديدة في ميامي يوم السبت (الأحد بتوقيت مصر) في اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، إذ حذرت الشرطة المحلية من أن أولئك الذين يستخدمون العنف سوف "يقتلون حتى الموت".

ويستضيف إنتر ميامي نظيره الأهلي على ملعب هارد روك في المدينة، في الثالثة فجر غدا الأحد، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، أن الاحتجاجات وصلت إلى عنف في لوس أنجلوس مع إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وإحراق السيارات، ومن المقرر أن تنطلق سلسلة من مسيرات في مختلف أنحاء فلوريدا مع انطلاق العرض الكبير للفيفا.

وقال واين آيفي قائد شرطة مقاطعة بريفارد في تصريحات نقلتها الصحيفة: "إذا ألقيتم حجرًا أو قنبلة حارقة أو صوّبتم مسدسًا على أحد نوابنا، فسنُبلغ عائلتكم بمكان استلام رفاتكم. لأننا سنقتلكم حتى الموت".

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