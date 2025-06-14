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الإصابات تضرب الفريق.. تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمواجهة الأهلي

12:27 م السبت 14 يونيو 2025
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    تدريبات إنتر ميامي
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    لاعب إنتر ميامي 1
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    تدريبات منافس الأهلي إنتر ميامي الأمريكي
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    تدريبات منافس الأهلي إنتر ميامي الأمريكي1
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
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    إنتر ميامي الأمريكي _
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    إنتر ميامي الأمريكي
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر غدا الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء السبت 14 يونيو بتوقيت أمريكا)، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025

ويواجه إنتر ميامي أزمة قبل مواجهة الأهلي، إذ قد تُسبب الإصابات مشاكل لماسكيرانو، مع شكوك حول مشاركة جوردي ألبا وجونزالو لوجان في الدفاع، واحتمال غياب دريك كاليندر عن حراسة المرمى.

فيما عاد أوسكار أوستاري إلى حراسة المرمى بعد استبداله بين الشوطين في المباراة التي انتهت بفوز ساحق على كولومبوس كرو بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية بالدوري الأمريكي.

وقد يغيب ديفيد رويز ويانيك برايت عن المباراة الافتتاحية للبطولة بسبب الإصابة في أوتار الركبة، لكن ميسي وسواريز وسيرجيو بوسكيتس جاهزون للمباراة.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع لمواجهة الأهلي

وفقا لموقع "SI" الأمريكي، يبدأ ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميلان مباراة الأهلي، بالتشكيل التالي (4-4-2): أوستاري، ويجاندت، فالكون، مارتينيز، ألين، الليندي، كريماشي، بوسكيتس، سيغوفيا؛ ميسي، سواريز.

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