5 خطوات.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم بالمجان

كتبت-هند عواد:

ينتظر عشاق القلعة الحمراء بزوغ فجر غدا الأحد 15 يونيو، لمتابعة أولى مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك عبر قنوات إم بي سي مصر التي أعلنت بث المباراة بالمجان، لهذا يكثر البحث عن طريقة مشاهدة مباراة الأهلي في كأس العالم بالمجان.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية

يواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر الأحد 15 يونيو 2025 (الثامنة يوم السبت 14 يونيو بتوقيت أمريكا)، على ملعب "هارد روك" بولاية فلوريدا الأمريكية، في إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

طريقة تنزيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي

تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على القنوات التالية: إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن.

وجاءت ترددات القنوات السابقة كالآتي: إم سي مصر 1 (12016- عمودي- 27500)، إم سي مصر 2 (11824- عمودي- 27501)، إم سي مصر أكشن (11471- عمودي- 27501).

ويمكن تنزيل القنوات السابقة لمشاهدة مباراة الأهلي بالمجان، من خلال إتباع الخطوات التالية:

1- اختيار قائمة الإعدادات من جهاز التحكيم

2- الضغط على التركيب

3- اختر قائمة الترددات ثم إضافة قناة

4- قم بإدخال بيانات إحدى القنوات المذكورة أعلاه

5- اختر البحث ثم حفظ القناة

جدير بالذكر أن الخطوات السابقة قد تختلف من جهاز إلى الآخر.

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة