كتبت-هند عواد:

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي، نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالمجان، وذلك عبر إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 1، إم بي سي أكشن.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، في الثالثة فجر غدا الأحد، عندما يواجه إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات المونديال.

وتقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كلا، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على 3 قنوات بالمجان وهي، إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض، إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي، إم بي سي أكشن بتعليق فهد العتيبي.

وجاء تردد القنوات الناقلة للمباراة كالآتي:

إم بي سي مصر1

التردد: 12016

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

إم بي سي مصر أكشن

التردد: 11471

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي 3 مباريات في دور مجموعات كأس العالم للأندية، جاءت مواعيدهم بتوقيت مصر كالآتي:

الأهلي - إنتر ميامي: الثالثة فجر الأحد 15 يونيو

الأهلي - بالميراس: السابعة مساء الخميس 19 يونيو

الأهلي - بورتو: الرابعة صباح الثلاثاء 24 يونيو

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة