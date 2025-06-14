كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وتعد هذه المباراة الرسمية الأولى للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي، والذي قرر الدفع بالثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي في خط الهجوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري - محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - مصطفى العش

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود تريزيجيه - وسام أبو علي

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

يواجه الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر غدا الأحد 15 بتوقيت القاهرة والثامنة يوم 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي

تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية على القنوات التالية: إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض، إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي، إضافة إلى إم بي سي أكشن بتعليق فهد العتيبي.

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة