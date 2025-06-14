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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي والقنوات الناقلة

10:08 ص السبت 14 يونيو 2025
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    من مران الأهلي
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    أشرف داري من مران الأهلي
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    حمدي فتحي من مران الأهلي (1)
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    محمد هاني من مران الأهلي
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    مران الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي
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    مران الأهلي
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    ديانج من مران الأهلي
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    إمام عاشور من مران الأهلي
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كتبت-هند عواد:

يقص الأهلي شريط بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه إنتر ميامي الأمريكي في الثالثة فجر غدا الأحد (الثامنة مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، في مباراة الافتتاح.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا بينهم الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بتوقيت أمريكا.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بتوقيت القاهرة

يواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي، في الثالثة فجر غدا الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، التي تضم كل من إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية

يلتقي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في الثامنة مساء يوم السبت 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب "هارد روك"، في افتتاح مونديال الأندية.

3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي، نقل مجموعة من المباريات في كأس العالم للأندية، من بينها مواجهات الأهلي في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتي قبل النهائي ولقاء النهائي.

وتبث مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، على القنوات التالية: إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض، إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي، إضافة إلى إم بي سي أكشن بتعليق فهد العتيبي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي 3 مباريات في دور مجموعات كأس العالم للأندية، جاءت مواعيدهم بتوقيت مصر كالآتي:

الأهلي - إنتر ميامي: الثالثة فجر الأحد 15 يونيو

الأهلي - بالميراس: السابعة مساء الخميس 19 يونيو

الأهلي - بورتو: الرابعة صباح الثلاثاء 24 يونيو

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